Саньоль - о работе в «Баварии»: «Я вернулся домой»

Помощник главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти Вилли Саньоль на субботней пресс-конференции рассказал, что очень рад вернуться в свой родной клуб. Саньоль выступал за мюнхенцев с 2000 по 2008 год.

«Я вернулся домой и очень рад быть здесь. „Бавария“ остается одним из лучших клубов Европы.

Когда поступило предложение от мюнхенцев, я долго не думал. В такие моменты все другие варианты отходят на второй план.

Я думаю, возвращение в Мюнхен и работа с одним из лучших тренеров мира - идеальное решение для меня».