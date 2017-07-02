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Саньоль - о работе в «Баварии»: «Я вернулся домой»
Сегодня, 00:08 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Дмитрий Кристя
Помощник главного тренера «Баварии» Карло Анчелотти Вилли Саньоль на субботней пресс-конференции рассказал, что очень рад вернуться в свой родной клуб. Саньоль выступал за мюнхенцев с 2000 по 2008 год.
«Я вернулся домой и очень рад быть здесь. „Бавария“ остается одним из лучших клубов Европы.
Когда поступило предложение от мюнхенцев, я долго не думал. В такие моменты все другие варианты отходят на второй план.
Я думаю, возвращение в Мюнхен и работа с одним из лучших тренеров мира - идеальное решение для меня».
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