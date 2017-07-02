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Жардим: «„Монако“ может потерять еще некоторых футболистов»
Сегодня, 00:35 | Источник: Espn.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим не исключил, что клуб этим летом могут покинуть еще несколько футболистов. На данный момент три игрока монегасков сменили клубную прописку. Так, Бернарду Силва перешел в «Манчестер Сити», Валер Жермен перебрался в «Марсель», а Набиль Дирар - в «Фенербахче».
«У „Монако“ могут быть еще потери игроков.
Все знают цели нашего проекта, ничего не изменилось, хоть мы и выиграли титул. Цель по-прежнему одна - побеждать.
Единственное различие - теперь мы начинаем сезон в ранге чемпионов».
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