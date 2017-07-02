Злобина перевели в первую команду «Бенфики»

Российский голкипер Иван Злобин готовится к новому сезону с основной командой «Бенфики».

Главный тренер «орлов» Руи Витория готов дать шанс 20-летнему стражу ворот, привлекая его к первой команде. Это стало возможно благодаря уходу голкипера Эдерсона Мораеса в «Манчестер Сити».

Напомним, что Злобин ранее выступал за молодежную команду ЦСКА, а до перехода в «Бенфику», где он пока выступал за резерв, защищал цвета португальской «Лейрии».