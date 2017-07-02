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Злобина перевели в первую команду «Бенфики»
Сегодня, 11:14 | Источник: Record.xl.pt | Редакция: Антон Белюсь
Российский голкипер Иван Злобин готовится к новому сезону с основной командой «Бенфики».
Главный тренер «орлов» Руи Витория готов дать шанс 20-летнему стражу ворот, привлекая его к первой команде. Это стало возможно благодаря уходу голкипера Эдерсона Мораеса в «Манчестер Сити».
Напомним, что Злобин ранее выступал за молодежную команду ЦСКА, а до перехода в «Бенфику», где он пока выступал за резерв, защищал цвета португальской «Лейрии».
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