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Злобина перевели в первую команду «Бенфики»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2017/2018, Наши за рубежом, Бенфика, Злобин Иван
Сегодня, 11:14 | Источник: Record.xl.pt | Редакция: Антон Белюсь

Российский голкипер Иван Злобин готовится к новому сезону с основной командой «Бенфики».

Главный тренер «орлов» Руи Витория готов дать шанс 20-летнему стражу ворот, привлекая его к первой команде. Это стало возможно благодаря уходу голкипера Эдерсона Мораеса в «Манчестер Сити».

Напомним, что Злобин ранее выступал за молодежную команду ЦСКА, а до перехода в «Бенфику», где он пока выступал за резерв, защищал цвета португальской «Лейрии».

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