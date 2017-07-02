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«Ман Сити» попытается перехватить Рюдигера у «Челси»
Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Рома, Манчестер Сити, Челси, Рюдигер Антонио
Сегодня, 13:14 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь
«Манчестер Сити» готов побороться с «Челси» за подписание защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.
Английские СМИ сватают 24-летнего футболиста в «Челси», утверждая, что трансфер обойдется «синим» в 33 млн евро, однако согласно свежей информации, агент оборонца пока еще не согласовал с боссами лондонского клуба условия личного контракта Рюдигера.
Этим намерены воспользоваться «горожане» и сделать свое предложение.
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