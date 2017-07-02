«Ман Сити» попытается перехватить Рюдигера у «Челси»

«Манчестер Сити» готов побороться с «Челси» за подписание защитника «Ромы» Антонио Рюдигера.

Английские СМИ сватают 24-летнего футболиста в «Челси», утверждая, что трансфер обойдется «синим» в 33 млн евро, однако согласно свежей информации, агент оборонца пока еще не согласовал с боссами лондонского клуба условия личного контракта Рюдигера.

Этим намерены воспользоваться «горожане» и сделать свое предложение.