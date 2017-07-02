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«Порту» сделал предложение Пепе Рейне

Соккер.Ру // Италия. Серия A 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Порту, Рейна Пепе
Сегодня, 12:29 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Антон Белюсь

По информации СМИ, руководство «Порту» считает, что голкипер «Наполи» Пепе Рейна станет достойной заменой Икеру Касильясу, который, как ожидается, продолжит карьеру в Испании.

По слухам, «драконы» уже сделали предложение Рейне, чей контракт с «партенопейцами», истекающий следующим летом, продлен не будет.

Напомним, что в услугах Рейны также может быть заинтересован «Ньюкасл».

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