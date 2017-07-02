«Порту» сделал предложение Пепе Рейне

По информации СМИ, руководство «Порту» считает, что голкипер «Наполи» Пепе Рейна станет достойной заменой Икеру Касильясу, который, как ожидается, продолжит карьеру в Испании.

По слухам, «драконы» уже сделали предложение Рейне, чей контракт с «партенопейцами», истекающий следующим летом, продлен не будет.

Напомним, что в услугах Рейны также может быть заинтересован «Ньюкасл».