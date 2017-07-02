«Эвертон» готов заплатить «Арсеналу» 20 млн евро за Жиру

Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру попал в сферу трансферных интересов «Эвертона».

Сообщается, что «ириски» подготовили 20 млн евро на трансфер 30-летнего француза.

Напомним, что в услугах форварда также могут быть заинтересованы «Вест Хэм», «Марсель» и «Лион».

Не исключено, что «Арсенал», который пока так и не сумел договориться с «Лионом» о переходе нападающего Александра Ляказетта, решит не расставаться с Жиру.