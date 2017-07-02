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«Эвертон» готов заплатить «Арсеналу» 20 млн евро за Жиру
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2016/2017, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Эвертон, Жиру Оливье
Сегодня, 12:45 | Источник: Offthepost.info | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Арсенала» Оливье Жиру попал в сферу трансферных интересов «Эвертона».
Сообщается, что «ириски» подготовили 20 млн евро на трансфер 30-летнего француза.
Напомним, что в услугах форварда также могут быть заинтересованы «Вест Хэм», «Марсель» и «Лион».
Не исключено, что «Арсенал», который пока так и не сумел договориться с «Лионом» о переходе нападающего Александра Ляказетта, решит не расставаться с Жиру.
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