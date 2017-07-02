30
Португалия - Мексика: стартовые составы
Матч: Португалия-:-Мексика
Начало матча: Сегодня, 15:00
Сегодня, 14:15 | Источник: твиттер сборной Мексики | Редакция: Антон Белюсь
Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч за 3-е место Кубка Конфедераций-2017.
Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Элизеу, Данилу, Семеду, Моутиньо, Мартинш, Нани, Пицци, Андре Силва.
Мексика: Очоа, Араухо, Маркес, Лайун, Морено, Эррера, Гуардадо, Рейес, Вела, Чичарито, Перальта.
«Соккер.Ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что лидер португальцев Криштиану Роналду пропустит данный поединок, так как на днях стал отцом.
Другие материалы по теме:
Станислав Горин
«Зенит» начал сборы с поражений, у команды много новичков, три состава, пока не устроили распродажу. «Соккер.ру» выясняет, как могут сыграть в новом сезоне?
Вчера
19:58 ЦСКА разгромил «Партизан» 79
60
Или войдите через