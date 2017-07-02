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Португалия - Мексика: стартовые составы

Матч: ПортугалияПортугалия-:-МексикаМексика
Начало матча: Сегодня, 15:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события
Сегодня, 14:15 | Источник: твиттер сборной Мексики | Редакция: Антон Белюсь

Стали известны стартовые составы сборных Португалии и Мексики на матч за 3-е место Кубка Конфедераций-2017.

Португалия: Патрисиу, Пепе, Нету, Элизеу, Данилу, Семеду, Моутиньо, Мартинш, Нани, Пицци, Андре Силва.

Мексика: Очоа, Араухо, Маркес, Лайун, Морено, Эррера, Гуардадо, Рейес, Вела, Чичарито, Перальта.

«Соккер.Ру» проведет онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что лидер португальцев Криштиану Роналду пропустит данный поединок, так как на днях стал отцом.

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