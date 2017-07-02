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Смертин: «Кубок Конфедераций-2017 показал, что мы готовы к ЧМ-2018»
Сегодня, 17:21 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров
Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от Кубка Конфедераций-2017.
«Кубок Конфедераций-2017 - это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед чемпионатом мира», - сказал Смертин.
Напомним, что сегодня, 2 июля, на Кубке Конфедераций-2017 состоится финал, в котором встретятся сборные Германии и Чили.
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