Рейтинг@Mail.ru

Смертин: «Кубок Конфедераций-2017 показал, что мы готовы к ЧМ-2018»

Матч: ЧилиЧили-:-ГерманияГермания
Начало матча: Сегодня, 21:00
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: события, Смертин Алексей
Сегодня, 17:21 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Максим Коджеспиров

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин поделился впечатлениями от Кубка Конфедераций-2017.

«Кубок Конфедераций-2017 - это очень значимое событие. Мои товарищи, с которыми мы когда-то играли в одних командах, говоря, что организация и атмосфера на стадионах и за их пределами просто великолепные. Я встречался с Жереми, Бобаном, ван Бастеном – все очень довольны тем, как Россия провела Кубок конфедераций. Это очень важно перед чемпионатом мира», - сказал Смертин.

Напомним, что сегодня, 2 июля, на Кубке Конфедераций-2017 состоится финал, в котором встретятся сборные Германии и Чили.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:33
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:48 Очоа признан лучшим игроком матча Португалия - Мексика 1
17:26 Матч Португалия - Мексика посетили 42 659 зрителей 2
14:15 Португалия - Мексика: стартовые составы 4
Станислав Горин
Пять тактических схем для «Зенита» Манчини
«Зенит» начал сборы с поражений, у команды много новичков, три состава, пока не устроили распродажу. «Соккер.ру» выясняет, как могут сыграть в новом сезоне?
Комментариев: 19
Вчера
23:37 Маркес: «Мы будем биться изо всех сил в матче с Португалией» 6
23:12 Черчесов: «Россия находится на правильном пути» 35
22:26 «Уфа» переиграла «Университатю» 7
21:58 Бухаров вернулся в «Ростов» 28
21:46 Гол Мелкадзе принес «Тосно» победу над «Вардаром» 7
21:34 Тренер Мексики: «С Роналду Португалия сильнее, но и без него это серьезный соперник» 5
все материалы по этой теме
Турниры