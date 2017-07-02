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М. Льоренте: «В „Реале“ мне сказали, что в следующем сезоне я буду игроком клуба»
Сегодня, 12:56 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте, в минувшем сезоне выступавший на правах аренды за «Алавес», намерен бороться за шанс закрепиться в мадридском клубе:
«Я уже разговаривал с руководством клуба. Срок моей аренды подошел к концу, и теперь я игрок „Реала“.
Мне сказали, что после отпуска я полечу с командой в турне по США. Я всегда мечтал добиться успеха в „Реале“ и сделаю все, чтобы осуществить эту мечту. В клубе мне не говорили, что собираются продать меня или отдать в аренду. Мне сообщили, что я часть команды и отправлюсь с ней в турне.
Могу ли я сказать, что в следующем сезоне буду игроком „Реала“? Да, так мне сказали в клубе. Мне дали понять, что в клубе мне доверяют».
Напомним, что весной футболистом интересовался «Атлетико».
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