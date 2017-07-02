Видаль: «Если победим Германию, то докажем, что являемся лучшей командой в мире»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль считает, что победа над сборной Германии в финале Кубка Конфедераций, позволит «красным» считаться лучшей национальной командой в мире:

«Мы уже доказали, чего мы стоим: мы обыгрывали аргентинцев и португальцев - чемпионов Европы. Если победим сегодня, то докажем, что являемся лучшей командой в мире.

Мы добрались до финала за счет своего бойцовского духа и отношения. Нам еще лишь предстоит отобраться на чемпионат мира, но мы полны энергии и хотим показать, на что способны».