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Видаль: «Если победим Германию, то докажем, что являемся лучшей командой в мире»
Сегодня, 14:25 | Источник: Skysports.com | Редакция: Антон Белюсь
Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль считает, что победа над сборной Германии в финале Кубка Конфедераций, позволит «красным» считаться лучшей национальной командой в мире:
«Мы уже доказали, чего мы стоим: мы обыгрывали аргентинцев и португальцев - чемпионов Европы. Если победим сегодня, то докажем, что являемся лучшей командой в мире.
Мы добрались до финала за счет своего бойцовского духа и отношения. Нам еще лишь предстоит отобраться на чемпионат мира, но мы полны энергии и хотим показать, на что способны».
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