Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Бразилии в марте

Вице-президент Бразильской конфедерации футбола Фернандо Сарни рассказал, что в марте 2018 года состоится товарищеский матч между сборными России и Бразилии:

«Товарищеский матч со сборной России состоится в марте, в отведенные для этого окна в календаре ФИФА. Игра пройдет в России. У нас есть специальная компания, которая организует товарищеские матчи национальной сборной. Точный ответ дадут они, но я думаю, что все детали уже улажены.

У нас есть приглашение (от РФС). Мы должны были сыграть в июне, но у нас уже были запланированы матчи в Австралии».