Марез в ближайшее время станет игроком «Арсенала»

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез в ближайшие дни станет игроком «Арсенала». Об этом сообщают источники сразу в двух зарубежных СМИ. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

По слухам, алжирец желал перейти в «Барселону», однако так и не дождался предложения из Каталонии и согласился на вариант с «Арсеналом».

В прошлом сезоне Рияд провел 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.