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Марез в ближайшее время станет игроком «Арсенала»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Лестер Сити, Марез Рияд
Сегодня, 20:02 | Источник: calciomercato.it | Редакция: Дмитрий Кристя

Полузащитник «Лестера» Рияд Марез в ближайшие дни станет игроком «Арсенала». Об этом сообщают источники сразу в двух зарубежных СМИ. Официально о сделке будет объявлено на следующей неделе.

По слухам, алжирец желал перейти в «Барселону», однако так и не дождался предложения из Каталонии и согласился на вариант с «Арсеналом».

В прошлом сезоне Рияд провел 36 матчей в АПЛ, забил 6 голов и сделал 3 результативные передачи.

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