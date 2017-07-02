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ЦСКА готов заплатить за игрока «Коринтианса» 10 млн евро

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, ЦСКА, Коринтианс, Гильерме Арана
Сегодня, 18:39 | Источник: uol.com.br | Редакция: Максим Коджеспиров

ЦСКА ведет переговоры с «Коринтиансом» о трансфере защитника Гильерме Араны. Московский клуб готов выложить за 20-летнего футболиста 10 миллионов евро, однако бразильцы хотят выручить с продажи игрока 15 миллионов евро.

Напомним, что накануне ЦСКА в контрольном матче одержал победу над сербским «Партизаном» (3:0).

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