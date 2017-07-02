ЦСКА готов заплатить за игрока «Коринтианса» 10 млн евро

ЦСКА ведет переговоры с «Коринтиансом» о трансфере защитника Гильерме Араны. Московский клуб готов выложить за 20-летнего футболиста 10 миллионов евро, однако бразильцы хотят выручить с продажи игрока 15 миллионов евро.

Напомним, что накануне ЦСКА в контрольном матче одержал победу над сербским «Партизаном» (3:0).