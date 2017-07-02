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Луис Густаво сменит «Вольфсбург» на «Марсель»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферы, Вольфсбург, Марсель, Интер, Густаво Луис
Сегодня, 19:20 | Источник: Lequipe.fr | Редакция: Максим Коджеспиров
Полузащитник «Вольфсбурга» Луис Густаво продолжит карьеру в «Марселе». Французский клуб заплатит за трансфер футболиста 8 миллионов евро.
Ранее интерес к футболисту проявляел «Интер».
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