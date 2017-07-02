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«Зенит» хочет приобрести защитника «Шальке» Настасича

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Зенит, Шальке-04, Настасич Матия
Сегодня, 17:13 | Источник: Матч ТВ | Редакция: Максим Коджеспиров

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Шальке» Матии Настасичу. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. Ранее Настасичем интересовался «Интер».

В минувшем сезоне Настасич сыграл в 22 матчах чемпионата Германии.

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