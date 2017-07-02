«Зенит» хочет приобрести защитника «Шальке» Настасича

«Зенит» проявляет интерес к защитнику «Шальке» Матии Настасичу. Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян. Ранее Настасичем интересовался «Интер».

В минувшем сезоне Настасич сыграл в 22 матчах чемпионата Германии.