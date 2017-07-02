Рейтинг@Mail.ru

«Манчестер Юнайтед» понадобился Бартра

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Боруссия Д, Бартра Марк
Сегодня, 17:20 | Источник: abola.pt | Редакция: Дмитрий Кристя

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ищет напарника по центру обороны для новичка команды Виктора Линделефа

Согласно данным английских СМИ, «Особенный» нацелился на бека дортмундской «Боруссии» Марка Бартру

Бартра перебрался в Дортмунд только прошлым летом, а его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:49
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:46
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:13 Слухи «Зенит» хочет приобрести защитника «Шальке» Настасича 3
16:39 Слухи В «Роме» определились с заменой Рюдигеру 2
13:30 Слухи СМИ: «„Арсенал“ и „Лион“ согласовали трансфер Ляказетта за 53 млн евро» 30
13:24 Слухи «Тоттенхэм» приобретёт голкипера «Эспаньола» 6
13:14 Слухи «Ман Сити» попытается перехватить Рюдигера у «Челси» 13
12:45 Слухи «Эвертон» готов заплатить «Арсеналу» 20 млн евро за Жиру 7
12:29 Слухи «Порту» сделал предложение Пепе Рейне 2
11:55 Слухи Мунир отказал «Зениту» 97
10:53 Слухи «Рома» претендует на Лукаса Моуру 4
10:46 Слухи «Байер» готов продать Чичарито за 18 млн евро 8
все материалы по этой теме
Турниры