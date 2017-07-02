«Манчестер Юнайтед» понадобился Бартра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо ищет напарника по центру обороны для новичка команды Виктора Линделефа.

Согласно данным английских СМИ, «Особенный» нацелился на бека дортмундской «Боруссии» Марка Бартру.

Бартра перебрался в Дортмунд только прошлым летом, а его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.