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«Интер» подготовил 50 млн евро для покупки Ди Марии

Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, ПСЖ, Ди Мария Анхель
Сегодня, 19:51 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

«Интер» намерен заполучить хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Сообщается, что «нерадзурри» готовы предложить за 29-летнего вингера 40 млн евро плюс 10 млн бонусами. Зарплата футболиста в Италии составит 7.5 млн евро за сезон. В ПСЖ Ди Мария получает 11 млн, но в «Интере» надеются, что его соблазнит новый вызов.

Аргентинец - кандидатура нового рулевого «Интера» Лучано Спаллетти.

В прошлом сезоне Ди Мария провел 29 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

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