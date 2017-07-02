«Интер» подготовил 50 млн евро для покупки Ди Марии

«Интер» намерен заполучить хавбека ПСЖ Анхеля Ди Марию.

Сообщается, что «нерадзурри» готовы предложить за 29-летнего вингера 40 млн евро плюс 10 млн бонусами. Зарплата футболиста в Италии составит 7.5 млн евро за сезон. В ПСЖ Ди Мария получает 11 млн, но в «Интере» надеются, что его соблазнит новый вызов.

Аргентинец - кандидатура нового рулевого «Интера» Лучано Спаллетти.

В прошлом сезоне Ди Мария провел 29 матчей в Лиге 1, забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.