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Президент «Лиона» опроверг информацию о переходе Ляказетта в «Арсенал»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Арсенал, Лион, Ляказетт Александр
Сегодня, 19:08 | Источник: Fourfourtwo.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг информацию о том, что «ткачи» уже договорились с «Арсеналом» о переходе форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Также французские СМИ сообщали, якобы Ляказетт уже находится в Лондоне.

«Поступает ложная информация от СМИ о переходе Ляказетта. Он не находится в Лондоне. Первое предложение составило 45 млн евро», — написал Ола в своем «твиттере».

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