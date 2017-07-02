Президент «Лиона» опроверг информацию о переходе Ляказетта в «Арсенал»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола опроверг информацию о том, что «ткачи» уже договорились с «Арсеналом» о переходе форварда «Лиона» Александра Ляказетта. Также французские СМИ сообщали, якобы Ляказетт уже находится в Лондоне.

«Поступает ложная информация от СМИ о переходе Ляказетта. Он не находится в Лондоне. Первое предложение составило 45 млн евро», — написал Ола в своем «твиттере».