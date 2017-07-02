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Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: события, Германия, Дракслер Юлиан, Горецка Леон, Санчес Алексис
Вчера, 23:31 | Источник: твиттер Кубка Конфедераций | Редакция: Дмитрий Кристя
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер признан лучшим игроком Кубка Конфедераций, который сегодня завершился в России победой немцев над командой Чили в финале (1:0). Дракслер получил «Золотой мяч» - специальную награду лучшему футболисту турнира. Обладателем «Серебряного мяча» стал нападающий сборной Чили Алексис Санчес, «Бронзовый мяч» забрал еще один полузащитник немецкой команды Леон Горецка.
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