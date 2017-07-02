Футболистам «Рейнджерс» запретили носить зеленые бутсы, потому что это цвет «Селтика»

Новый главный тренер «Рейнджерс» Педру Кашинья запретил игрокам носить зеленые бутсы. Кашинья объяснил свое решение тем, что зеленый цвет - это цвет «Селтика», принципиального соперника клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом Шотландии стал «Селтик», оформив 48-е чемпионство в своей истории. На счету «Рейнджерс» 54 титула чемпиона национальной лиги.