Рейтинг@Mail.ru

Футболистам «Рейнджерс» запретили носить зеленые бутсы, потому что это цвет «Селтика»

Соккер.Ру // Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: события, Рейнджерс, Селтик, Кашинья Педру
Сегодня, 17:39 | Источник: Independent.co.uk | Редакция: Максим Коджеспиров

Новый главный тренер «Рейнджерс» Педру Кашинья запретил игрокам носить зеленые бутсы. Кашинья объяснил свое решение тем, что зеленый цвет - это цвет «Селтика», принципиального соперника клуба.

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом Шотландии стал «Селтик», оформив 48-е чемпионство в своей истории. На счету «Рейнджерс» 54 титула чемпиона национальной лиги.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:54
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:51
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 17:42
, чтобы видеть комментарии
  1
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:00 Видео Стенка из 20 человек не помешала Дибале забить со штрафного 2
Вадим Багров
Чили и Германия устроят праздничный салют?
Чилийцы обыгрывали команды Месси и Роналду, но как они справятся с молодыми немцами в финале? И кто ближе к трофею? Выясняем на «Соккер.ру».
Комментариев: 5
Вчера
21:17 Марадона: «Моё приглашение на свадьбу Месси где-то затерялось» 25
Вадим Багров
Свадьба Месси и дубль Роналду!
Красивые женщины на свадьбе Месси, милая двойня Роналду и новый имидж Неймара – «Соккер.ру» следит за летним времяпровождением футбольных звезд.
Комментариев: 20
20:05 Князь Монако заявил, что клуб постарается удержать Мбаппе 7
17:13 Давид Луис вместе с Gorillaz представил форму «Челси» на новый сезон 16
15:20 Паредес успешно прошел медосмотр для «Зенита» 41
10:09 Фото «Атлетико» обновил клубный логотип 16
09:44 Фото Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо 86
Станислав Горин
На молодёжных Евро зажигают звёзды?
Вторая в истории победа молодых немцев подчеркивает, как важно построить систему подготовки футболистов. «Соккер.ру» вспоминает, как Пирло, Де Хеа и Чех покоряли Олимп.
Комментариев: 7
все материалы по этой теме
Турниры