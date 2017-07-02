Стенка из 20 человек не помешала Дибале забить со штрафного

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала нашел способ, как удивить публику во время благотворительного матча, который он сам же и организовал в Кордове.

23-летний футболист сумел поразить ворота соперников со штрафного удара, хотя путь мячу в рамку на тот момент пытались перегородить порядка 20 человек, некоторые из которых для пущей уверенности даже повисли на перекладине.

Недавно по случаю 20-летнего юбилея мы вспоминали легендарный штрафной Роберто Карлоса в ворота сборной Франции.