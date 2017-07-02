Рейтинг@Mail.ru

Стенка из 20 человек не помешала Дибале забить со штрафного

Соккер.Ру // Заграница: события, Ювентус, Аргентина, Дибала Пауло
Сегодня, 17:00 | Источник: Sportbox.ru | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала нашел способ, как удивить публику во время благотворительного матча, который он сам же и организовал в Кордове.

23-летний футболист сумел поразить ворота соперников со штрафного удара, хотя путь мячу в рамку на тот момент пытались перегородить порядка 20 человек, некоторые из которых для пущей уверенности даже повисли на перекладине.

Недавно по случаю 20-летнего юбилея мы вспоминали легендарный штрафной Роберто Карлоса в ворота сборной Франции.

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 17:44
ответ пользователю ДАША Д (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 17:01
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
17:39 Футболистам «Рейнджерс» запретили носить зеленые бутсы, потому что это цвет «Селтика» 3
Вадим Багров
Чили и Германия устроят праздничный салют?
Чилийцы обыгрывали команды Месси и Роналду, но как они справятся с молодыми немцами в финале? И кто ближе к трофею? Выясняем на «Соккер.ру».
Комментариев: 5
Вчера
21:17 Марадона: «Моё приглашение на свадьбу Месси где-то затерялось» 25
Вадим Багров
Свадьба Месси и дубль Роналду!
Красивые женщины на свадьбе Месси, милая двойня Роналду и новый имидж Неймара – «Соккер.ру» следит за летним времяпровождением футбольных звезд.
Комментариев: 20
20:05 Князь Монако заявил, что клуб постарается удержать Мбаппе 7
17:13 Давид Луис вместе с Gorillaz представил форму «Челси» на новый сезон 16
15:20 Паредес успешно прошел медосмотр для «Зенита» 41
10:09 Фото «Атлетико» обновил клубный логотип 16
09:44 Фото Лионель Месси женился на Антонелле Рокуццо 86
Станислав Горин
На молодёжных Евро зажигают звёзды?
Вторая в истории победа молодых немцев подчеркивает, как важно построить систему подготовки футболистов. «Соккер.ру» вспоминает, как Пирло, Де Хеа и Чех покоряли Олимп.
Комментариев: 7
все материалы по этой теме
Турниры