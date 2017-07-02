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Стенка из 20 человек не помешала Дибале забить со штрафного
Сегодня, 17:00 | Источник: Sportbox.ru | Фото: youtube.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Ювентуса» и сборной Аргентины Пауло Дибала нашел способ, как удивить публику во время благотворительного матча, который он сам же и организовал в Кордове.
23-летний футболист сумел поразить ворота соперников со штрафного удара, хотя путь мячу в рамку на тот момент пытались перегородить порядка 20 человек, некоторые из которых для пущей уверенности даже повисли на перекладине.
Недавно по случаю 20-летнего юбилея мы вспоминали легендарный штрафной Роберто Карлоса в ворота сборной Франции.
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