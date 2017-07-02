Бельерин пожертвует 19 тысяч фунтов пострадавшим от пожара в Лондоне

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин объявил, что пожертвует 19 050 фунтов пострадавшим в лондонском пожаре. 14 июня на севере столицы загорелся высотный дом Гренфелл-тауэр, в результате чего погибли по меньшей мере 80 человек.

Бельерин на днях завершил выступление на молодежном чемпионате Европы, где его Испания дошла до финала. Еще до турнира футболист объявил, что пожертвует 50 фунтов за каждую минуту, проведенную на Евро. Футболист отыграл 381 минуту, поэтому пожертвование составило 19 050 фунтов.

I promised to donate £50 for every minute I played at #U21Euro. I will be donating to @BritishRedcross. Please support in any way you can 🙏 pic.twitter.com/OX6kVTFKY4 — Héctor Bellerín (@HectorBellerin) 2 июля 2017 г.

Также сообщается, что на этой неделе «значительное пожертвование» сделал форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг, однако сумма не указывается.