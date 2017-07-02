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Халк встретился с Марадоной

Соккер.Ру // Заграница: события, Халк, Марадона Диего
Сегодня, 22:39 | Источник: Инстаграм Халка | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Зенита» Халк прибыл в Россию, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций. Здесь же бразилец встретился с легендарным аргентинским игроком Диего Марадоной. Халк в своем Instagram выложил фотографию с одним из величайших футболистов недавнего прошлого.

 

Simplesmente Maradona⚽️🇦🇷🇧🇷 #CHIGER #ConfedCup #KK2017

Публикация от Givanildo V. De Sousa- Hulk (@hulkparaiba)

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