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Халк встретился с Марадоной
Сегодня, 22:39 | Источник: Инстаграм Халка | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Зенита» Халк прибыл в Россию, чтобы поддержать сборную Чили в финале Кубка Конфедераций. Здесь же бразилец встретился с легендарным аргентинским игроком Диего Марадоной. Халк в своем Instagram выложил фотографию с одним из величайших футболистов недавнего прошлого.
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