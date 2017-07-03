30
Гинтер: «Сборная Германии с нетерпением ждёт 2018 года, чтобы снова приехать в Россию»
Сегодня, 08:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь
Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, ставший в составе Бундестим победителем Кубка Конфедераций, заявил, что ему не терпится вновь приехать в Россию, где в 2018 году пройдет чемпионат мира:
«Мне очень понравилась Россия, мы увидели много красивых мест. Были в Сочи, там очень красиво и тепло. Приехали в Петербург - он другой, но тоже красивый, ждем с нетерпением следующего года, чтобы приехать снова».
Другие материалы по теме:
Вчера
60
Или войдите через