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Гинтер: «Сборная Германии с нетерпением ждёт 2018 года, чтобы снова приехать в Россию»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Германия, Гинтер Маттиас
Сегодня, 08:59 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, ставший в составе Бундестим победителем Кубка Конфедераций, заявил, что ему не терпится вновь приехать в Россию, где в 2018 году пройдет чемпионат мира:

«Мне очень понравилась Россия, мы увидели много красивых мест. Были в Сочи, там очень красиво и тепло. Приехали в Петербург - он другой, но тоже красивый, ждем с нетерпением следующего года, чтобы приехать снова».

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