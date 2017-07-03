Гинтер: «Сборная Германии с нетерпением ждёт 2018 года, чтобы снова приехать в Россию»

Защитник сборной Германии Маттиас Гинтер, ставший в составе Бундестим победителем Кубка Конфедераций, заявил, что ему не терпится вновь приехать в Россию, где в 2018 году пройдет чемпионат мира:

«Мне очень понравилась Россия, мы увидели много красивых мест. Были в Сочи, там очень красиво и тепло. Приехали в Петербург - он другой, но тоже красивый, ждем с нетерпением следующего года, чтобы приехать снова».