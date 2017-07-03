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Горецка: «Кубок Конфедераций был организован на высочайшем уровне»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: мнение, Германия, Горецка Леон
Сегодня, 08:26 | Источник: ТАСС | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка после победы на Кубке Конфедераций отметил высокий уровень организации турнира:

«Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке Конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира».

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