Горецка: «Кубок Конфедераций был организован на высочайшем уровне»

Полузащитник сборной Германии Леон Горецка после победы на Кубке Конфедераций отметил высокий уровень организации турнира:

«Турнир был организован на высочайшем уровне, и это показало, что мировой футбол сделал еще один шаг вперед. На Кубке Конфедераций мы познакомились со стадионами и, что важнее, друг с другом, вынесли некоторые уроки и поняли, что хорошо подготовились к чемпионату мира».