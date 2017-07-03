Жулиано о сборной России: «Сказалось то, что вы весь год проводили товарищеские матчи»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке Конфедераций:

«Удалось ли посмотреть Кубок Конфедераций? Да, всего две игры: Португалия — Новая Зеландия и Россия — Мексика, причем обе одновременно. К сожалению, матч сборной России завершился поражением, а в первой игре мне понравилась Португалия и ее стиль.

Как мне игра сборной России? Россияне действительно старались, пытались добиться лучшего результата, но, когда ты проводишь целый год только товарищеские матчи, сложно перестроиться на игры с официальным статусом. Скорее всего, это и сказалось на исходе турнира.

Многие пытались сбросить всю вину на Юрия Жиркова? Не бывает так, чтобы один футболист проиграл матч и наоборот. Если бы никто не совершал ошибок в обеих командах, все матчи бы заканчивались вничью. Возможно, Жирков ошибся, но в той игре были и другие эпизоды, например, перед вторым мячом, когда голкипер мог спасти свою команду. При этом Юрий Жирков не проиграл матч. В нем уступила вся команда».