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Жулиано о сборной России: «Сказалось то, что вы весь год проводили товарищеские матчи»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: легионеры, Россия, Зенит, Жулиано
Сегодня, 10:38 | Источник: ФК "Зенит" | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке Конфедераций:

«Удалось ли посмотреть Кубок Конфедераций? Да, всего две игры: Португалия — Новая Зеландия и Россия — Мексика, причем обе одновременно. К  сожалению, матч сборной России завершился поражением, а в первой игре мне понравилась Португалия и ее стиль.

Как мне игра сборной России? Россияне действительно старались, пытались добиться лучшего результата, но, когда ты проводишь целый год только товарищеские матчи, сложно перестроиться на игры с официальным статусом. Скорее всего, это и сказалось на исходе турнира.

Многие пытались сбросить всю вину на Юрия Жиркова? Не бывает так, чтобы один футболист проиграл матч и наоборот. Если бы никто не совершал ошибок в обеих командах, все матчи бы заканчивались вничью. Возможно, Жирков ошибся, но в той игре были и другие эпизоды, например, перед вторым мячом, когда голкипер мог спасти свою команду. При этом Юрий Жирков не проиграл матч. В нем уступила вся команда».

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