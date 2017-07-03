Жулиано о сборной России: «Сказалось то, что вы весь год проводили товарищеские матчи»
Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке Конфедераций:
«Удалось ли посмотреть Кубок Конфедераций? Да, всего две игры: Португалия — Новая Зеландия и Россия — Мексика, причем обе одновременно. К сожалению, матч сборной России завершился поражением, а в первой игре мне понравилась Португалия и ее стиль.
Как мне игра сборной России? Россияне действительно старались, пытались добиться лучшего результата, но, когда ты проводишь целый год только товарищеские матчи, сложно перестроиться на игры с официальным статусом. Скорее всего, это и сказалось на исходе турнира.
Многие пытались сбросить всю вину на Юрия Жиркова? Не бывает так, чтобы один футболист проиграл матч и наоборот. Если бы никто не совершал ошибок в обеих командах, все матчи бы заканчивались вничью. Возможно, Жирков ошибся, но в той игре были и другие эпизоды, например, перед вторым мячом, когда голкипер мог спасти свою команду. При этом Юрий Жирков не проиграл матч. В нем уступила вся команда».
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Как мне игра сборной России?
Какая игра?
У вас что сборная есть?
В Зените недавно, а дух балобольства поглотил все таланты.
Ждем регресс и "давай досвидание"