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Кейлор Навас: «Я буду сражаться до смерти за место в воротах „Реала“»

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: мнение, Реал, Навас Кейлор, Зидан Зинедин
Сегодня, 09:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь

Голкипер «Реала» Кейлор Навас бесконечно благодарен главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану за поддержку, а также дал понять, что даже в случае подписания мадридским клубом в это трансферное окно вратаря топ-уровня, будет сражаться за свое место в стартовом составе команды:

«Я буду сражаться до смерти за место в воротах, с кем бы мне ни пришлось это делать.

У меня нет слов, чтобы выразить всю свою благодарность Зидану».

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