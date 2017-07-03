Кейлор Навас: «Я буду сражаться до смерти за место в воротах „Реала“»

Голкипер «Реала» Кейлор Навас бесконечно благодарен главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану за поддержку, а также дал понять, что даже в случае подписания мадридским клубом в это трансферное окно вратаря топ-уровня, будет сражаться за свое место в стартовом составе команды:

«Я буду сражаться до смерти за место в воротах, с кем бы мне ни пришлось это делать.

У меня нет слов, чтобы выразить всю свою благодарность Зидану».