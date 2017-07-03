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Кейлор Навас: «Я буду сражаться до смерти за место в воротах „Реала“»
Сегодня, 09:51 | Источник: Marca.com | Редакция: Антон Белюсь
Голкипер «Реала» Кейлор Навас бесконечно благодарен главному тренеру «сливочных» Зинедину Зидану за поддержку, а также дал понять, что даже в случае подписания мадридским клубом в это трансферное окно вратаря топ-уровня, будет сражаться за свое место в стартовом составе команды:
«Я буду сражаться до смерти за место в воротах, с кем бы мне ни пришлось это делать.
У меня нет слов, чтобы выразить всю свою благодарность Зидану».
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Этому парню нужно лишь немного поддержки зажравшихся болельщиков на стадионе в Мадриде и он будет чувствовать себя в воротах намного увереннее...!
И это еще большой вопрос, кому надо будет сражаться на место в основе Навасу или другому вратарю.
Удачи Реалу и Кейлору!