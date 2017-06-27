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Голкипер «Ман Сити» Рульи может заменить Рейну в «Наполи»
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Наполи, Манчестер Сити, Рульи Херонимо, Рейна Пепе
Сегодня, 14:24 | Источник: football-espana.net | Редакция: Антон Белюсь
«Наполи» постарается приобрести голкипера «Манчестер Сити» Херонимо Рульи, если нынешний страж ворот «партенопейцев» Пепе Рейна решит покинуть клуб, утверждают в Испании.
Напомним, что 34-летний Рейна не может договориться с неаполитанцами о продлении контракта, срок действия которого истекает следующим летом, а отец вратаря даже заявил, что у Пепе есть конфликт с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.
По слухам, Рейна может продолжить карьеру в «Ньюкасле», куда его зовет его соотечественник Рафаэль Бенитес.
Отмечается, что руководство «Наполи» видит замену Рейне в 25-летнем Рульи, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад».
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