Голкипер «Ман Сити» Рульи может заменить Рейну в «Наполи»

«Наполи» постарается приобрести голкипера «Манчестер Сити» Херонимо Рульи, если нынешний страж ворот «партенопейцев» Пепе Рейна решит покинуть клуб, утверждают в Испании.

Напомним, что 34-летний Рейна не может договориться с неаполитанцами о продлении контракта, срок действия которого истекает следующим летом, а отец вратаря даже заявил, что у Пепе есть конфликт с президентом «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

По слухам, Рейна может продолжить карьеру в «Ньюкасле», куда его зовет его соотечественник Рафаэль Бенитес.

Отмечается, что руководство «Наполи» видит замену Рейне в 25-летнем Рульи, который в прошлом сезоне выступал на правах аренды за «Реал Сосьедад».