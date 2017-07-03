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Рауль Хименес: «Переход в Премьер-Лигу? Я ничего не исключаю»
Сегодня, 09:20 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Бенфики» и сборной Мексики Рауль Хименес пока не знает, где продолжит карьеру:
«Премьер-Лига - отличный чемпионат, но нужно подождать.
Я ничего не исключаю, посмотрим, как все сложится. Пока я игрок „Бенфики“.
Сперва я отдохну во время отпуска, а уже после вернусь к работе».
Напомним, что интерес к 26-летнему игроку проявлял «Ливерпуль».
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