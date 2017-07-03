Рейтинг@Mail.ru

Рауль Хименес: «Переход в Премьер-Лигу? Я ничего не исключаю»

Соккер.Ру // Португалия. Примейра 2016/2017, Заграница: мнение, Бенфика, Хименес Рауль
Сегодня, 09:20 | Источник: sportskeeda.com | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Бенфики» и сборной Мексики Рауль Хименес пока не знает, где продолжит карьеру:

«Премьер-Лига - отличный чемпионат, но нужно подождать.

Я ничего не исключаю, посмотрим, как все сложится. Пока я игрок „Бенфики“.

Сперва я отдохну во время отпуска, а уже после вернусь к работе».

Напомним, что интерес к 26-летнему игроку проявлял «Ливерпуль».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 10:09
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
09:51 Кейлор Навас: «Я буду сражаться до смерти за место в воротах „Реала“» 5
08:59 Гинтер: «Сборная Германии с нетерпением ждёт 2018 года, чтобы снова приехать в Россию» 8
08:26 Горецка: «Кубок Конфедераций был организован на высочайшем уровне» 5
00:18 Дзофф: «Доннарумма хорошо впишется в любой топ-клуб, но позже» 4
Вчера
19:44 Андре Силва: «У Португалии тоже есть претензии к арбитру» 4
19:26 Сантуш: «Португалия должна была побеждать еще в основное время» 2
19:01 Защитник сборной Мексики: «Не знаю, откуда вообще взяли этого арбитра» 27
18:56 Халк: «С радостью вернулся бы в „Зенит“. Этот клуб - часть моей семьи» 78
16:33 Сын Кройфа: «Месси - самый великий игрок из всех, кто когда-либо выступал за „Барселону“» 5
15:43 Президент «Бока Хуниорс»: «Мы приняли предложение „Зенита“ по Павону, но сделки пока нет» 93
все материалы по этой теме
Турниры