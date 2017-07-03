Рауль Хименес: «Переход в Премьер-Лигу? Я ничего не исключаю»

Нападающий «Бенфики» и сборной Мексики Рауль Хименес пока не знает, где продолжит карьеру:

«Премьер-Лига - отличный чемпионат, но нужно подождать.

Я ничего не исключаю, посмотрим, как все сложится. Пока я игрок „Бенфики“.

Сперва я отдохну во время отпуска, а уже после вернусь к работе».

Напомним, что интерес к 26-летнему игроку проявлял «Ливерпуль».