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«Вердер» арендовал у «Вест Бромвича» китайского нападающего

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Вердер, Вест Бромвич, Юнинг Чжан
Сегодня, 14:35 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Юнинг Чжан продолжит карьеру в Бундеслиге.

20-летнего китайца у «дроздов» на 2 сезона арендовал «Вердер». 

«Он решил отказаться от больших денег в Китае и принял верное решение продолжить прогрессировать в Бундеслиге», - отметил генеральный директор «Вердера» Франк Бауманн.

Ранее немецкий клуб согласовал переход голкипера «Славии» Иржи Павленки.

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