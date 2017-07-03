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«Вердер» арендовал у «Вест Бромвича» китайского нападающего
Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: аренда игроков, Вердер, Вест Бромвич, Юнинг Чжан
Сегодня, 14:35 | Источник: ФК "Вердер" | Редакция: Антон Белюсь
Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Юнинг Чжан продолжит карьеру в Бундеслиге.
20-летнего китайца у «дроздов» на 2 сезона арендовал «Вердер».
«Он решил отказаться от больших денег в Китае и принял верное решение продолжить прогрессировать в Бундеслиге», - отметил генеральный директор «Вердера» Франк Бауманн.
Ранее немецкий клуб согласовал переход голкипера «Славии» Иржи Павленки.
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