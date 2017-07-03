«Вердер» арендовал у «Вест Бромвича» китайского нападающего

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Юнинг Чжан продолжит карьеру в Бундеслиге.

20-летнего китайца у «дроздов» на 2 сезона арендовал «Вердер».

«Он решил отказаться от больших денег в Китае и принял верное решение продолжить прогрессировать в Бундеслиге», - отметил генеральный директор «Вердера» Франк Бауманн.

Ранее немецкий клуб согласовал переход голкипера «Славии» Иржи Павленки.