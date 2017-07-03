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«Вильярреал» отказался продавать Бакамбу за 25 млн евро

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Вильярреал, Вест Хэм, Бакамбу Седрик
Сегодня, 20:43 | Источник: football-espana.net | Редакция: Сергей Иванов

«Вильярреал» отказался продавать нападающего Седрика Бакамбу. По данным источника, «Вест Хэм» предлагал испанскому клубу 25 млн евро за конголезца, однако «Вильярреал» дал понять, что игрок не продается. Бакамбу перешел в «Вильярреал» из «Бурсаспора» в 2015 году и забил с тех пор 34 мяча. В прошлом году он рассказывал об интересе ПСЖ к нему.

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