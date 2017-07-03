Перишич просит «Интер» отпустить его в «Манчестер Юнайтед»

Будущее полузащитника «Интера» Ивана Перишича по-прежнему остается туманным. Миланский клуб уже дважды отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере игрока, не желая продавать его дешевле 50 миллионов евро.

Итальянские СМИ сообщают о том, что хорвату не терпится переехать в Манчестер, о чем он прямо сказал руководству «нерадзурри». Манкунианцам нужно быстро совершить относительно недорогую покупку, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей, однако последнее предложение в 30 млн евро было отвергнуто.