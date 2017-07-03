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Перишич просит «Интер» отпустить его в «Манчестер Юнайтед»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Ман Юнайтед, Интер, Перишич Иван
Сегодня, 20:38 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Роман Мельник
Будущее полузащитника «Интера» Ивана Перишича по-прежнему остается туманным. Миланский клуб уже дважды отказал «Манчестер Юнайтед» в трансфере игрока, не желая продавать его дешевле 50 миллионов евро.
Итальянские СМИ сообщают о том, что хорвату не терпится переехать в Манчестер, о чем он прямо сказал руководству «нерадзурри». Манкунианцам нужно быстро совершить относительно недорогую покупку, чтобы вписаться в условия финансового фэйр-плей, однако последнее предложение в 30 млн евро было отвергнуто.
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