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Леманн может войти в тренерский штаб «Арсенала»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: тренеры, Арсенал, Леманн Йенс
Сегодня, 20:47 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Сергей Иванов

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн может войти в тренерский штаб команды. Клуб ведет переговоры с 47-летним немцем, который ранее не раз давал оценку игре «канониров». В «Арсенале» решили обновить тренерский персонал, при этом Леманну будет предложена должность помощника Арсена Венгера, а не тренера вратарей.

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