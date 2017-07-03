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Леманн может войти в тренерский штаб «Арсенала»
Сегодня, 20:47 | Источник: Thetimes.co.uk | Редакция: Сергей Иванов
Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн может войти в тренерский штаб команды. Клуб ведет переговоры с 47-летним немцем, который ранее не раз давал оценку игре «канониров». В «Арсенале» решили обновить тренерский персонал, при этом Леманну будет предложена должность помощника Арсена Венгера, а не тренера вратарей.
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