Леманн может войти в тренерский штаб «Арсенала»

Бывший вратарь «Арсенала» Йенс Леманн может войти в тренерский штаб команды. Клуб ведет переговоры с 47-летним немцем, который ранее не раз давал оценку игре «канониров». В «Арсенале» решили обновить тренерский персонал, при этом Леманну будет предложена должность помощника Арсена Венгера, а не тренера вратарей.