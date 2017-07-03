«Атлетико» может продлить контракт Симеоне на пять лет

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение специалиста с мадридцами рассчитано до 2018 года. Ранее появлялась информация, что «Атлетико» готов предложить договор до 2020 года. Однако теперь сообщается о желании сохранить Симеоне в клубе на еще более длительный срок – до 2022 года.