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«Атлетико» может продлить контракт Симеоне на пять лет

Соккер.Ру // Испания. Примера 2017/2018, Заграница: тренеры, Атлетико М, Симеоне Диего
Сегодня, 20:29 | Источник: abola.pt | Редакция: Сергей Иванов

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может продлить контракт с клубом. Нынешнее соглашение специалиста с мадридцами рассчитано до 2018 года. Ранее появлялась информация, что «Атлетико» готов предложить договор до 2020 года. Однако теперь сообщается о желании сохранить Симеоне в клубе на еще более длительный срок – до 2022 года.

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