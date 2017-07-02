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Пицци: «Сборная Чили показала всё лучшее, что у нас есть»

Матч: ЧилиЧили0 : 1ГерманияГермания
Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Заграница: тренеры, Пицци Хуан Антонио
Сегодня, 23:50 | Источник: Championat.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци прокомментировал поражение своих подопечных в финале Кубка Конфедераций от команды Германии (0:1).

«Несмотря на наше разочарование, я убеждён, что мы показали всё лучшее, что у нас есть. Мы можем быть довольны как спортсмены. Мы показали хорошую игру, хороший стиль. Да, проиграли решающий матч, но убедились, что можем на равных играть с лучшими командами мира. Думаю, мы не будем изменять своему стилю, продолжим действовать от атаки, с интенсивным прессингом, на высоких скоростях. Это поражение не заставит нас изменить себе.

Гол изменил всё. Соперники почувствовали уверенность, силу, он упростил им задачу. Конечно, большая проблема в том, что мы не забили. Мы много раз были в шаге от гола, но… Кто не забивает — тот не выигрывает. И мы должны работать над этим, над реализацией».

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