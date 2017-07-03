Газзаев: «Я всегда считал, считаю и буду считать Акинфеева великим вратарем»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал результат опроса, который показал, что россияне считают Игоря Акинфеева лучшим в сборной на Кубке Конфедераций.

«Могу вспомнить Акинфеева, когда он только начинал. Его сильным качеством была игра ногами. Он отлично себя чувствовал в квадрате. Уже тогда тенденция пошла, что современный вратарь должен хорошо играть ногами.

Что касается пенальти, то перед матчем тренер дает установку, что такой-то игрок так бьет пенальти. Говорил ли я Акинфееву, куда прыгать? Нет. Мы просто знали, как, например, Титов или Алекс в „Спартаке“ бьют пенальти. Вратарь сам следит за этими вещами. Плюс тренер по вратарям имеет данные по всем пенальтистам.

Насколько хладнокровен Акинфеев? Почему на важных турнирах он совершает ошибки? Я всегда считал, считаю и буду считать Акинфеева великим вратарем. Конечно, он больше всех переживает по поводу своих ошибок. Можно разобрать мяч с Мексикой с точки зрения тренера.

Идет атака соперника, мощный прессинг, а затем идет хаотичный вынос мяча. Когда идет прессинг, то и вратарь в нем участвует: идет вынос мяча и вратарь должен поддержать оборону. Акинфеев пошел на подстраховку. Он видит Васина, у которого было 5 метров форы, но нападающий начал его обгонять и уходить как от стоячего. Акинфеев, естественно, хотел спасти ситуацию, но неудачно. Вот в чем его ошибка».