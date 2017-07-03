Миланов: «Уже через неделю ЦСКА будет готов к сезону на все сто»

ЦСКА продолжает свой сбор в Австрии. Полузащитник «армейцев» Георги Миланов рассказал о подготовке команды к следующему сезону:

«Здесь, в Бад-Тацмансдорфе мы работаем на совесть. Поначалу была жара, что доставляло некоторое неудобство, то сейчас погода нормализовалась, условия у нас великолепные. Самая тяжёлая неделя сборов лично для меня — первая, но она уже прошла, и сейчас я получаю от занятий удовольствие. Чувствую себя очень хорошо, да и по ребятам видно, что проблем с физикой никаких нет. Играем товарищеские матчи, доводим кондиции до нужного уровня. Всё идёт по плану.

Как оценю свой перевод на позицию бровочника в матче с „Партизаном“? В ПФК ЦСКА за четыре года я сменил несколько амплуа, для меня это не проблема. Готов играть там, где скажут тренеры. Вот и на правом фланге чувствовал себя нормально.

Сезон начинается совсем скоро, но уже через неделю, думаю, мы будем готовы на все сто».