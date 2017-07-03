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Дзагоев: «В Кубке Конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Россия, ЦСКА, Дзагоев Алан, Черчесов Станислав
Сегодня, 16:53 | Источник: Alan-dzagoev.com | Редакция: Антон Белюсь

Полузащитник ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев опроверг слухи о конфликте с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым:

«Хотел бы сказать несколько слов по поводу информации, которая появилась сегодня: никакого конфликта с Черчесовым у меня не было и быть не может. Я с уважением отношусь к Станиславу Саламовичу, в наших отношениях все хорошо. В Кубке Конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы – только два дня назад я начал тренироваться в общей группе без ограничений.

Добавлю, что сама новость никакого впечатления на меня не произвела – я даю этот комментарий только для того, чтобы люди ничего не додумывали и не верили подобной информации».

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