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Черчесов: «Хочу поздравить Германию с победой на Кубке Конфедераций»

Соккер.Ру // Кубок Конфедераций 2017, Россия: мнение, Германия, Россия, Черчесов Станислав
Сегодня, 20:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко оценил талант победителей Кубка Конфедераций — национальной команды Германии:

«В финальном матче Кубка Конфедераций против очень сильной сборной Чили победу заслуженно одержала сборная Германии. На протяжении всего турнира команда выступала стабильно и показывала современный, результативный футбол.

Накануне финала побывал на тренировке сборной Германии, пообщался с руководителем Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, главным тренером Йоахимом Левом, менеджерами. Хотел бы поздравить их и всю команду с этой победой».

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