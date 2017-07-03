Черчесов: «Хочу поздравить Германию с победой на Кубке Конфедераций»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко оценил талант победителей Кубка Конфедераций — национальной команды Германии:

«В финальном матче Кубка Конфедераций против очень сильной сборной Чили победу заслуженно одержала сборная Германии. На протяжении всего турнира команда выступала стабильно и показывала современный, результативный футбол.

Накануне финала побывал на тренировке сборной Германии, пообщался с руководителем Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, главным тренером Йоахимом Левом, менеджерами. Хотел бы поздравить их и всю команду с этой победой».