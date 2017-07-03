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Черчесов: «Хочу поздравить Германию с победой на Кубке Конфедераций»
Сегодня, 20:27 | Источник: ТАСС | Редакция: Роман Мельник
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высоко оценил талант победителей Кубка Конфедераций — национальной команды Германии:
«В финальном матче Кубка Конфедераций против очень сильной сборной Чили победу заслуженно одержала сборная Германии. На протяжении всего турнира команда выступала стабильно и показывала современный, результативный футбол.
Накануне финала побывал на тренировке сборной Германии, пообщался с руководителем Немецкого футбольного союза Райнхардом Гринделем, главным тренером Йоахимом Левом, менеджерами. Хотел бы поздравить их и всю команду с этой победой».
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Или войдите через
вопрос натурализации некоторых футболистов к нам в сборную )
У немцев их под пол-сотни,и все на чемпионат всяко не попадут,
а играть на мундиале-мечта каждого футболиста,вот пусть за нас
и заявятся на проблемные наши позиции, хуже то не будет точно )