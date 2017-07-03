Газзаев: «Тренеры испортили Кокорина, идеального форварда»

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что нападающего «Зенита» Александра Кокорина испортили тренеры:

«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили.

Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей ещё нужно найти. На фланге же он теряется».