30
Газзаев: «Тренеры испортили Кокорина, идеального форварда»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Газзаев Валерий , Кокорин Александр
Сегодня, 22:24 | Источник: Championat.com | Редакция: Роман Мельник
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев считает, что нападающего «Зенита» Александра Кокорина испортили тренеры:
«Задача тренера состоит в том, чтобы определить игроку позицию, на которой он сможет реализовать свои возможности — технические, тактические, физические. Я и по сей день считаю, что тренеры, с которыми работал Кокорин, его испортили.
Сейчас Сашу ругают все кому не лень. Кокорин — типичный центральный нападающий. Когда он начинал играть, мы помним, что это был идеальный форвард. Саша прекрасно открывался — там и скорость, и техника, и обыгрыш. Главное — мог забить гол. Таких людей ещё нужно найти. На фланге же он теряется».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
гы-гы