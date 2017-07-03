Андреев: «Полоз намного сильнее Кокорина»

Бывший главный тренер ряда российских клубов Сергей Андреев уверен, что новичок «Зенита» Дмитрий Полоз сильнее форварда петербуржцев Александра Кокорина.

«На данный момент их даже сравнивать нельзя. Подчеркиваю – на данный период – Полоз просто объективно сильнее. Понятно, что полтора-два года назад ситуация была совершенно другой. А кто будет играть? Посмотрим, вдруг Манчини станет доверять Кокорину. А тот, наконец, одумается, возьмется за голову? Играть-то он умеет. Он очень талантливый парень. Если начнет забивать, тогда уже у Полоза возникнут проблемы. Но сейчас Дмитрий намного сильнее Александра».