Рейтинг@Mail.ru

Андреев: «Полоз намного сильнее Кокорина»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Полоз Дмитрий, Кокорин Александр, Андреев Сергей
Сегодня, 19:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов

Бывший главный тренер ряда российских клубов Сергей Андреев уверен, что новичок «Зенита» Дмитрий Полоз сильнее форварда петербуржцев Александра Кокорина.

«На данный момент их даже сравнивать нельзя. Подчеркиваю – на данный период – Полоз просто объективно сильнее. Понятно, что полтора-два года назад ситуация была совершенно другой. А кто будет играть? Посмотрим, вдруг Манчини станет доверять Кокорину. А тот, наконец, одумается, возьмется за голову? Играть-то он умеет. Он очень талантливый парень. Если начнет забивать, тогда уже у Полоза возникнут проблемы. Но сейчас Дмитрий намного сильнее Александра».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 21:09
ответ пользователю viking88 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:08
ответ пользователю NAZAR 007 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 21:07
ответ пользователю salaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:59
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:48
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:47
ответ пользователю Борисыч1 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:44
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:40
ответ пользователю gorets004 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:39
ответ пользователю salaga (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:39
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:35
ответ пользователю RIR68 (раскрыть)
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:31
, чтобы видеть комментарии
  2
Сегодня 20:29
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:28
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:27
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:22
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:18
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:17
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:11
, чтобы видеть комментарии
  1
Сегодня 20:08
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
20:27 Черчесов: «Хочу поздравить Германию с победой на Кубке Конфедераций» 8
18:38 Юран: «Фавориты сезона — „Спартак“ и „Зенит“» 47
18:02 Миланов: «Уже через неделю ЦСКА будет готов к сезону на все сто» 24
16:53 Дзагоев: «В Кубке Конфедераций я не участвовал исключительно из-за травмы» 44
16:07 В. Березуцкий: «У меня хорошие отношения с Черчесовым» 14
15:28 А. Кержаков: «Играть за „Зенит“ я уже не буду» 99
14:58 Пресс-служба сборной России: «Представления не имеем, откуда взялись данные о конфликте» 42
13:10 Мутко: «Сборная России очень достойно выглядела на Кубке Конфедераций» 46
12:15 Мутко: «С Марадоной возможность получения им российского гражданства пока не обсуждал» 45
11:59 Мутко: «„Крестовский“ стал украшением Кубка Конфедераций» 27
все материалы по этой теме
Турниры