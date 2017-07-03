30
Андреев: «Полоз намного сильнее Кокорина»
Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: мнение, Зенит, Полоз Дмитрий, Кокорин Александр, Андреев Сергей
Сегодня, 19:58 | Источник: Sport-express.ru | Редакция: Сергей Иванов
Бывший главный тренер ряда российских клубов Сергей Андреев уверен, что новичок «Зенита» Дмитрий Полоз сильнее форварда петербуржцев Александра Кокорина.
«На данный момент их даже сравнивать нельзя. Подчеркиваю – на данный период – Полоз просто объективно сильнее. Понятно, что полтора-два года назад ситуация была совершенно другой. А кто будет играть? Посмотрим, вдруг Манчини станет доверять Кокорину. А тот, наконец, одумается, возьмется за голову? Играть-то он умеет. Он очень талантливый парень. Если начнет забивать, тогда уже у Полоза возникнут проблемы. Но сейчас Дмитрий намного сильнее Александра».
Другие материалы по теме:
60
Или войдите через
Данилкин был в наших надеждах, непонятно, по каким критериям молодые уходят и остаются. Почему Данилкин ушёл, а Калугин остался - хз. Так же, как капитан молодёжки Живоглядов ушёл, а такой же правый защ Морозов остался - тоже непонятно. Норм Данилкин играл, и в основе выходил, и не проваливался.
Маркелова брали на один сезон с правом продления. Неплохо выходил на замену слева на фланг, в игру попадал слёту. Уровень средний, скорость есть. При возвращении Ионова оказался элементарно пятым фланговым пз, причём справа он как-то не играл, даже в обычной для Динамо смене флангами я его не запомнил.
Больше ничего сказать не могу, лично мне симпатичны оба.
хорошего напишешь ? Как вообще парняги эти ?
Но всё это работало в игре от обороны, когда после отбора в защите сразу выдавали на него длинный пас. А Зенит так не играет, и все способности кокоши пропадают зря. Толку с него, как с левого напа, немного - в Динамо он так играл в Силкинском Динамо и ничем не запомнился.
Ребята только неделю в футбольном раю ...
Счастье, независимость, гармония, успех ,финансовое благополучие, обожание зрителей, отсутствие проблем, обретение смысла жизни, радость от работы - только вошли в жизнь этих молодых людей с приходом в Зенит.....
Удачи им и успехов !!!!!!!!!!!!!!!!