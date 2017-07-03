Юран: «Фавориты сезона — „Спартак“ и „Зенит“»

Бывший нападающий сборных СССР и России Сергей Юран назвал своих фаворитов в следующем сезоне РФПЛ:

«„Спартак“ и „Зенит“. У ЦСКА есть сложности в плане финансов, комплектации команды. У „Локо“ и „Краснодара“ тоже не все однозначно. „Рубин“ не стоит сбрасывать со счетов, но, наверное, сезон на разбор с составом понадобиться. Поэтому явных фаворитов только двое – „Спартак“ и „Зенит“

Пойдет ли на пользу Смолову переход в „Спартак“? Двоякая история. С одной стороны, Лига чемпионов, команда-чемпион, состав которой, при всем уважении с „Краснодару“, сильнее и амбициознее. С другой, как он сыграется с партнерами – все-таки конкуренция в линии нападения серьезная? И что от Смолова хочет Каррера? Вопросов хватает. В „Краснодаре“ Федор – бесспорный номер один, все на него играют. Будет ли то же самое в „Спартаке“? В любом случае, надеюсь, если этот трансфер случится, то у игрока все получится».