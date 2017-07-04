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Источник: «„Рубин“ выставит на трансфер группу высокооплачиваемых легионеров»

Соккер.Ру // Россия. Премьер-Лига 2017/2018, Россия: трансферные слухи, Рубин, Лестьенн Максим, Самбрано Карлос, Санчес Серхио, Рочина Рубен, Сонг Александр, Грасия Хави
Сегодня, 06:19 | Источник: Известия | Редакция: Павел Молочный

Казанский «Рубин» в летнее трансферное окно намерен расстаться с группой высокооплачиваемых легионеров, которые пришли в клуб по просьбе бывшего главного тренера команды Хави Грасии, утверждает источник.

«Проблема в том, что летом 2016 года контракты с Лестьенном, Сонгом, Самбрано, Санчесом и Рочиной были заключены на длительный срок. Поэтому расстаться с этими игроками не так просто. Однако в клубе надеются, что другие команды проявят интерес к этим футболистам, учитывая их положительный опыт выступления в европейских чемпионатах. В „Рубине“ рассмотрят не только продажу, но и аренду игроков»— отметил источник в казанском клубе.

Напомним, ранее появилась информация, что состав «Рубина» могут пополнить вратарь Сослан Джанаев и нападающий Сердар Азмун.

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