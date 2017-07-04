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Ляказетт проходит медосмотр в «Арсенале»
Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 16:18 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя
Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прибыл в расположение «Арсенала», где проходит медицинское обследование. По окончании всех процедур француз должен поставить подпись под пятилетним контрактом с «канонирами». Общая стоимость игрока может составить 52 млн фунтов с учетом всех бонусов.
Изначально Ляказетт достиг устной договоренности с «Атлетико», однако трансферный запрет мадридского клуба спутал карты француза, и в конечном итоге он выбрал «Арсенал».
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