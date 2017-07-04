Рейтинг@Mail.ru

Ляказетт проходит медосмотр в «Арсенале»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Лион, Арсенал, Ляказетт Александр
Сегодня, 16:18 | Источник: Skysports.com | Редакция: Дмитрий Кристя

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прибыл в расположение «Арсенала», где проходит медицинское обследование. По окончании всех процедур француз должен поставить подпись под пятилетним контрактом с «канонирами». Общая стоимость игрока может составить 52 млн фунтов с учетом всех бонусов.

Изначально Ляказетт достиг устной договоренности с «Атлетико», однако трансферный запрет мадридского клуба спутал карты француза, и в конечном итоге он выбрал «Арсенал».

Только авторизированные пользователи могут оставлять комментарии. Если у Вас уже есть аккаунт - авторизуйтесь

Или войдите через

Сначала новые | Сначала старые
Сегодня 16:52
, чтобы видеть комментарии
  0
Сегодня 16:25
, чтобы видеть комментарии
  0
Сначала новые | Сначала старые
Другие материалы по теме:
16:38 Милевский хочет продолжить карьеру в Европе или Беларуси 4
15:34 Слухи Рюдигер сегодня может стать игроком «Челси» 3
14:47 Слухи «Реал» в ближайшие дни представит Тео Эрнандеса 1
10:21 Слухи У «Лейпцига» нет официальных предложений по Наби Кейта 1
08:57 «Истанбул Башакшехир» подпишет Клиши 3
07:19 Слухи «Интер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Кристенсену 6
05:59 Слухи «Эвертон» вступил в борьбу за Муриэля 1
04:20 Слухи Бонуччи отклонил предложение «Барселоны» 22
03:28 Слухи «Милан» всё ещё рассчитывает приобрести Калинича или Обамеянга 1
00:44 Слухи «Милан» отказался подписывать Снейдера 3
все материалы по этой теме
Турниры