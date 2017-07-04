Рюдигер сегодня может стать игроком «Челси»

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер уже сегодня может официально стать игроком «Челси».

По слухам, футболист накануне ночью прилетел в Лондон, где уже проходит медицинское обследование.

Сумма трансфера составит 35 млн евро плюс 4 млн бонусами.

В минувшем сезоне защитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.