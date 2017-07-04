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Рюдигер сегодня может стать игроком «Челси»

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Челси, Рома, Рюдигер Антонио
Сегодня, 15:34 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Дмитрий Кристя

Защитник «Ромы» Антонио Рюдигер уже сегодня может официально стать игроком «Челси».

По слухам, футболист накануне ночью прилетел в Лондон, где уже проходит медицинское обследование.

Сумма трансфера составит 35 млн евро плюс 4 млн бонусами.

В минувшем сезоне защитник сыграл в 36 матчах во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре голевые передачи.

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