«Эвертон» вступил в борьбу за Муриэля

«Эвертон» нацелился на форварда «Сампдории» Луиса Муриэля. Как сообщает источник, английский клуб предложил за 26-летнего футболиста € 20 млн.

Напомним, на Муриэля также претендуют «Севилья», «Зенит» и «Лацио». Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за колумбийского форварда € 22 млн + 6 млн в качестве бонусов.