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«Эвертон» вступил в борьбу за Муриэля

Соккер.Ру // Англия. Премьер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Эвертон, Сампдория, Зенит, Севилья, Лацио, Муриэль Луис
Сегодня, 05:59 | Источник: football-espana.net | Редакция: Павел Молочный

«Эвертон» нацелился на форварда «Сампдории» Луиса Муриэля. Как сообщает источник, английский клуб предложил за 26-летнего футболиста € 20 млн.

Напомним, на Муриэля также претендуют «Севилья», «Зенит» и «Лацио». Ранее сообщалось, что «Севилья» готова заплатить за колумбийского форварда € 22 млн + 6 млн в качестве бонусов.

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