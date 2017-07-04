30
У «Лейпцига» нет официальных предложений по Наби Кейта
Сегодня, 10:21 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя
«РБ Лейпциг» не имеет официальных предложений по хавбеку Наби Кейта, сообщают в Германии.
По слухам, игроком активно интересуется «Ливерпуль», однако «Лейпциг» не горит желанием расставаться со своим лидером в преддверии Лиги чемпионов.
Сообщается, что у немецкого клуба не только нет предложений по Кейта, но и сам футболист или его представители не встречались с руководством клуба и не заявляли о желании покинуть «РБ Лейпциг».
В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 31 матч в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.
Другие материалы по теме:
05:59 Слухи «Эвертон» вступил в борьбу за Муриэля 1
04:20 Слухи Бонуччи отклонил предложение «Барселоны» 9
00:44 Слухи «Милан» отказался подписывать Снейдера 3
Вчера
19:34 Слухи «Ювентус» поборется за Себальоса 3
18:53 Слухи Роналду заверил Переса, что не покинет «Реал» 51
60
Или войдите через