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У «Лейпцига» нет официальных предложений по Наби Кейта

Соккер.Ру // Германия. Бундеслига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, РБ Лейпциг, Кейта Наби
Сегодня, 10:21 | Источник: Bild.de | Редакция: Дмитрий Кристя

«РБ Лейпциг» не имеет официальных предложений по хавбеку Наби Кейта, сообщают в Германии.

По слухам, игроком активно интересуется «Ливерпуль», однако «Лейпциг» не горит желанием расставаться со своим лидером в преддверии Лиги чемпионов. 

Сообщается, что у немецкого клуба не только нет предложений по Кейта, но и сам футболист или его представители не встречались с руководством клуба и не заявляли о желании покинуть «РБ Лейпциг». 

В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 31 матч в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.

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