У «Лейпцига» нет официальных предложений по Наби Кейта

«РБ Лейпциг» не имеет официальных предложений по хавбеку Наби Кейта, сообщают в Германии.

По слухам, игроком активно интересуется «Ливерпуль», однако «Лейпциг» не горит желанием расставаться со своим лидером в преддверии Лиги чемпионов.

Сообщается, что у немецкого клуба не только нет предложений по Кейта, но и сам футболист или его представители не встречались с руководством клуба и не заявляли о желании покинуть «РБ Лейпциг».

В прошлом сезоне 22-летний футболист провел 31 матч в Бундеслиге, забил 8 голов и сделал 7 результативных передач.