«Реал» в ближайшие дни представит Тео Эрнандеса

Защитник «Атлетико» Тео Эрнандес уже прибыл в Мадрид после своего отпуска, чтобы завершить переход в «Реал». Футболист будет представлен общественности в пятницу или субботу. Затем он отправится вместе с «Реалом» в тур по США.

Планируется, что Тео составит конкуренцию Марсело на левом фланге защиты.

Сумма трансфера составит 26 млн евро. Эрнандес станет первым игроком за последние 15 лет, кто напрямую перейдет из «Атлетико» в «Реал».