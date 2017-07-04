«Интер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Кристенсену

Миланский «Интер» нацелился на защитника «Челси» и сборной Дании Андреаса Кристенсена, сообщает источник. В минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию» и в 31 матче Бундеслиги забил 2 мяча.

Напомним, лондонский «Челси», по слухам, близок к приобретению защитника «Ромы» Антонио Рюдигера за € 38 млн.