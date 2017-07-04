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«Интер» проявляет интерес к защитнику «Челси» Кристенсену
Соккер.Ру // Италия. Серия А 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Интер, Челси, Боруссия М, Кристенсен Андреас
Сегодня, 07:19 | Источник: Football-italia.net | Редакция: Павел Молочный
Миланский «Интер» нацелился на защитника «Челси» и сборной Дании Андреаса Кристенсена, сообщает источник. В минувшем сезоне 21-летний футболист на правах аренды выступал за мёнхенгладбахскую «Боруссию» и в 31 матче Бундеслиги забил 2 мяча.
Напомним, лондонский «Челси», по слухам, близок к приобретению защитника «Ромы» Антонио Рюдигера за € 38 млн.
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