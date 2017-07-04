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«Истанбул Башакшехир» подпишет Клиши
Сегодня, 08:57 | Источник: ntv.com.tr | Редакция: Дмитрий Кристя
Бывший игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши продолжит карьеру в Турции. Футболист уже прибыл в Стамбул, чтобы заключить контракт с клубом «Истанбул Башакшехир». По данным источника, вчера вечером стороны обсудили все детали сотрудничества и обо всём договорились. Уже сегодня о сделке может быть объявлено официально.
Клиши выступал за «Манчестер Сити» с лета 2011 года и за это время успел провести за клуб 203 матча.
«Башакшехир» занял 2-е место в прошлом розыгрыше чемпионата Турции.
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