«Истанбул Башакшехир» подпишет Клиши

Бывший игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши продолжит карьеру в Турции. Футболист уже прибыл в Стамбул, чтобы заключить контракт с клубом «Истанбул Башакшехир». По данным источника, вчера вечером стороны обсудили все детали сотрудничества и обо всём договорились. Уже сегодня о сделке может быть объявлено официально.

Клиши выступал за «Манчестер Сити» с лета 2011 года и за это время успел провести за клуб 203 матча.

«Башакшехир» занял 2-е место в прошлом розыгрыше чемпионата Турции.