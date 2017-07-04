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«Истанбул Башакшехир» подпишет Клиши

Соккер.Ру // Турция. Супер-Лига 2017/2018, Заграница: трансферные слухи, Истанбул, Клиши Гаэль
Сегодня, 08:57 | Источник: ntv.com.tr | Редакция: Дмитрий Кристя

Бывший игрок «Манчестер Сити» Гаэль Клиши продолжит карьеру в Турции. Футболист уже прибыл в Стамбул, чтобы заключить контракт с клубом «Истанбул Башакшехир». По данным источника, вчера вечером стороны обсудили все детали сотрудничества и обо всём договорились. Уже сегодня о сделке может быть объявлено официально.

Клиши выступал за «Манчестер Сити» с лета 2011 года и за это время успел провести за клуб 203 матча.

«Башакшехир» занял 2-е место в прошлом розыгрыше чемпионата Турции.

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